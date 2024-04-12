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Спички - не игрушка

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Активы крупнейшего производителя вина в России отошли государству

Активы крупнейшего производителя вина в России отошли государству

В госсобственность перешел крупнейший производитель вина «Кубань-Вино». Смена собственника в ЕГРЮЛ была зарегистрирована 10 апреля.

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