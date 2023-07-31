Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии совместно с отрядом ЮИД приняли участие в мероприятии, посвященном Международному дню светофора

В преддверии Международного дня светофора в лагере дневного пребывания МБОУ СОШ № 5 сотрудники Госавтоинспекции Алагирского района Северной Осетии совместно с отрядом ЮИД под говорящим названием «Светофор» организовали праздничное мероприятие.