Министр культуры России Ольга Любимова поздравила с 80-летием Школу-студию МХАТ. «Школа-студия — это семья, она соединяет каждого независимо от того, как складываются дальнейшие жизненные пути: от абитуриентов до уже состоявшихся профессионалов своего дела», — говорится в сообщении министра.
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