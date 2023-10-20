Министр культуры России Ольга Любимова поздравила с 80-летием Школу-студию МХАТ. «Школа-студия — это семья, она соединяет каждого независимо от того, как складываются дальнейшие жизненные пути: от абитуриентов до уже состоявшихся профессионалов своего дела», — говорится в сообщении министра.