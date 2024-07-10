«Турпром»: россиянам предлагают бесплатный отдых в 5-звездочном отеле Дубая

Национальная авиакомпания Emirates запускает акцию для российских туристов, путешествующих в Дубай. С 1 по 21 июля 2024 года пассажиры, приобретающие билеты туда и обратно первым или бизнес-классом, получают возможность бесплатного проживания двух ночей в отеле JW Marriott Marquis Hotel Dubai.
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