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Булыкин о трансферах «Локо»: «Стратегия более перспективная, чем та, что привела к плачевной ситуации»

Дмитрий Булыкин оценил последние трансферы «Локомотива». «Клуб сейчас меняет трансферную политику. Думаю, «Локомотив» полностью изменил стратегию.

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