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Настали последние дни. Сезон сбора березового сока скоро завершится

Настали последние дни. Сезон сбора березового сока скоро завершится

Собирать березовый сок можно до того момента как дерево распустит листья. Сейчас как раз такой момент, когда еще остались березы с набухшими почками, но без листвы, обращают внимание специалисты Рослесинфорга.

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