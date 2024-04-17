Настали последние дни. Сезон сбора березового сока скоро завершится

Собирать березовый сок можно до того момента как дерево распустит листья. Сейчас как раз такой момент, когда еще остались березы с набухшими почками, но без листвы, обращают внимание специалисты Рослесинфорга.
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