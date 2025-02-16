В Омской области за январь подорожали почти все овощи и фрукты. Выросли и цены на подержанные иномарки и новые отечественные машины.
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В Омской области за январь подорожали почти все овощи и фрукты. Выросли и цены на подержанные иномарки и новые отечественные машины.