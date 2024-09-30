ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК

Реклама. ПАО ВТБ, ИНН 7702070139, ID #a-55890 erid F7NfYUJCUneP2W8hQPgD ВТБ поддерживает инициированный ЦБ и Национальной системой платёжных карт (НСПК) проект по созданию универсального QR-кода и принимает самое активное участие в нем.
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