Бывшего вице-мэра Дегтярска оставили в СИЗО

Бывший замглавы Дегтярска Виктор Солдатов не смог оспорить арест. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, по итогам апелляционного рассмотрения постановление об аресте бывшего чиновника осталось в силе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии