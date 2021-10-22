ЕК в ноябре проверит рынки газа и углеродных квот ЕС на предмет спекуляций

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций, результаты этого анализа будут представлены на саммите ЕС в декабре в Брюсселе.