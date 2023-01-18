Аргументы недели

98 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    А Царицын произошёл от речки Сары-Су, это татарское название звучало для русского уха во времена Ивана Грозного как Ц...Сенатор Ковитиди ...
  • Василий Целовальников
    Всякие переименования, после 1991 г., это дело рук 5 колонны! Цель- чтобы советские люди, забыли об СССР и движение к...Сенатор Ковитиди ...
  • Генрих
    Похоже, ты допизделся, ублюдок...вместе с негритоской.  Твою шкурку даже на барабан натягивать не станут. Только на к...Кадыров назвал кр...

Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о предоставлении Украине «любой» военной техники

Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о предоставлении Украине «любой» военной техники

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о поставках оружия Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх