Кнопочный телефон с двумя SIM-картами для тех, кому хочется цифрового детокса: представлен HMD 106 2G

Новая модель получила 1,8-дюймовый экран, минимальный объём памяти и классическую операционную систему S30+ HMD создала еще один бюджетный кнопочный телефон 106 2G, который рассчитан на пользователей, которым нужны звонки и базовые функции без современных смартфонных возможностей.