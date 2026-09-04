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Кнопочный телефон с двумя SIM-картами для тех, кому хочется цифрового детокса: представлен HMD 106 2G

Кнопочный телефон с двумя SIM-картами для тех, кому хочется цифрового детокса: представлен HMD 106 2G

Новая модель получила 1,8-дюймовый экран, минимальный объём памяти и классическую операционную систему S30+ HMD создала еще один бюджетный кнопочный телефон 106 2G, который рассчитан на пользователей, которым нужны звонки и базовые функции без современных смартфонных возможностей.

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