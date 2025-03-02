США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, но Европа требует «продолжения банкета». Об в воскресенье, 2 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу Красная звезда.
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