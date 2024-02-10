Всплыла фамилия известного орлигарха который давно заменяет Галкину* жену. История о том, как комик однажды сел в "голубой вагон"

Интересная жизнь с Vera Star Слухи о, том что нынешний супруг Аллы Борисовны Пугачевой, юморист Максим Галкин*, никогда не заглядывал к ней под одеяло, как собственного говоря и к другим представительницам слабого пола, ходят уже давно.
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