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Всплыла фамилия известного орлигарха который давно заменяет Галкину* жену. История о том, как комик однажды сел в "голубой вагон"

Всплыла фамилия известного орлигарха который давно заменяет Галкину* жену. История о том, как комик однажды сел в "голубой вагон"

Интересная жизнь с Vera Star Слухи о, том что нынешний супруг Аллы Борисовны Пугачевой, юморист Максим Галкин*, никогда не заглядывал к ней под одеяло, как собственного говоря и к другим представительницам слабого пола, ходят уже давно.

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Комментарии
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Сергей Елсаков
Прохоров хотел раскрутить Галкина М.и продвинуть в президенты . В на Украине это  удалось, в России нет, народ у нас умнее.
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1 час.
Алексей Сафронов
👋👋👋
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1 час.
Natalija Osminina
Да даже по текстам гниль чувствуется. Нехороший человек, редиска))) Что-то такое мелкое... не мужик, в общем.
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39 мин.

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