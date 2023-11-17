Как снимали фильм "Мумия" : кадры со съемок и интересные факты, о которых многие не знают

Помните ли вы культовый фильм "Мумия", вышедший в 1999 году, где главную роль сыграл Брендон Фрейзер? Да, в то время данный фильм буквально потряс аудиторию и даже оживил интерес у зрителей к египетской мифологии.
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