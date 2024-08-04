Вернувшийся в Россию Роман Селезнев опешил от встречи с Путиным у трапа

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся в страну в рамках обмена заключенными с США после отбывания наказания в одной из тюрем штата Северная Каролина, опешил от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным прямо у трапа самолета.
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