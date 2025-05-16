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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Переговоры в Стамбуле провалились, даже не начавшись»: Украина намерена только требовать от России месячного и безусловного прекращение огня

«Переговоры в Стамбуле провалились, даже не начавшись»: Украина намерена только требовать от России месячного и безусловного прекращение огня

БлокнотРУ   Ни о чем другом киевские «дипломаты» не хотят вести переговоры. Политической «профанацией» рискуют стать переговоры в Стамбуле.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Перемирие возможно, если Запад остановит поставки вооружений для ВСУ.&quot; Страны НАТО такую возможность отвергли. Европа вкупе с США выполняет план по постепенному уничтожению России. Может, отправить Брюсселю &quot;Орешек&quot;, аппетит уничтожить Россию у них пропадёт?!
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8 час.
Юрий Александров
Вывод ---убрать Гейевропу .соответственно и Хохляндию ...почище вымести ,тогда наступит Рай лет на СТО !
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4 час.
Станислав Магдалинов
Не помню кто и когда начал говорить о переговорах,но я сразу сказал: не соглашаться! Так и случилось: зря потраченное время
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