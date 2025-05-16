«Переговоры в Стамбуле провалились, даже не начавшись»: Украина намерена только требовать от России месячного и безусловного прекращение огня

Владимир Соловьев "Перемирие возможно, если Запад остановит поставки вооружений для ВСУ." Страны НАТО такую возможность отвергли. Европа вкупе с США выполняет план по постепенному уничтожению России. Может, отправить Брюсселю "Орешек", аппетит уничтожить Россию у них пропадёт?!

Юрий Александров Вывод ---убрать Гейевропу .соответственно и Хохляндию ...почище вымести ,тогда наступит Рай лет на СТО !