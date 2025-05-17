Это, безусловно, самый жесткий жесткач, который я видел в дипломатических отношениях. Американский президент Дональд Трамп жестоко «опустил» Владимира Зеленского, при этом, не сказав про него ни одного слова и даже не упомянув эту фамилию, как будто забыл или даже никогда… Трамп жестко «опустил» Зеленского: «просроченный» оказался никому не нужен .