Нонна Гришаева о роли, которая испортила ей кожу: “Я страдала!”

На широкие экраны вышел фильм «Про мою маму и про меня», созданный по пьесе Елены Исаевой. В главной роли выступила Нонна Гришаева, которая сыграла сразу несколько персонажей: взрослую дочь, молодую мать и пожилую мать.
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