Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Бывшие солдаты ВСУ воюют против Украины: новости СВО от 28 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1038-й день спецоперации России на Украине

Бывшие солдаты ВСУ воюют против Украины: новости СВО от 28 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1038-й день спецоперации России на Украине

На различных участках фронта, от Херсонского до Харьковского направлений, продолжаются интенсивные боевые действия, включающие артиллерийские обстрелы, позиционные бои и наступательные операции обеих сторон.

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