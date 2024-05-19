«Мирную конференцию» игнорирует большинство мировых лидеров Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (справа) (Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press) Материал комментируют: Лариса Шеслер Михаил Игнатов Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет принимать участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии.