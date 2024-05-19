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  • Владимир Аверков
    я бы не пускал НИКОГО....все,кто хотел-уже переехали...пусть живут на ридной неньке....через годик-полтора надо будет...Что с ними со все...
  • Горыныч
    что эта сука будет продолжать свои преступные действия, практически отпустил преступницу на волю. Судью лишить мантии...«И буду продолжат...
  • Горыныч
    Суд, зная«И буду продолжат...

«Саммит» Зеленского в Швейцарии провалился, еще не начавшись — БРИКС ушел в отказ

«Саммит» Зеленского в Швейцарии провалился, еще не начавшись — БРИКС ушел в отказ

«Мирную конференцию» игнорирует большинство мировых лидеров Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (справа) (Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press) Материал комментируют: Лариса Шеслер   Михаил Игнатов Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет принимать участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

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