«Мирную конференцию» игнорирует большинство мировых лидеров Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (справа) (Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press) Материал комментируют: Лариса Шеслер Михаил Игнатов Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет принимать участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии.
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