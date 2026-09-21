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Forever Young, The Puma win big weekend horse races

Forever Young was impressive in winning the Jockey Club Gold Cup and The Puma showed renewed form in winning the Pennsylvania Derby over the weekend.

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