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«Я не понял, что такое любовь»: Евдокимов заговорил о чувствах на фоне слухов о разрыве с Асмус

«Я не понял, что такое любовь»: Евдокимов заговорил о чувствах на фоне слухов о разрыве с Асмус

Актер Роман Евдокимов, по мнению многих поклонников, перестал встречаться с Кристиной Асмус. Они еще больше поверили в эту теорию после того, как он вдруг заговорил о природе любви между мужчиной и женщиной.

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