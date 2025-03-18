ИИ решил задачу о супербактериях, на которую учёные потратили десять лет

Искусственный интеллект (ИИ), разработанный американской корпорацией Google, сумел за два дня решить задачу о механизме распространения супербактерий, на исследование которой учёным понадобилось десять лет.
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