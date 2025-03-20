Думала, в трусах искать не будут? Таможенники Домодедово нашли у туристки "сюрприз" на 1,2 млн

Женщина пыталась провезти через Домодедово самоцветы на 1,2 млн рублей в нижнем бельеТаможенники Домодедово остановили в аэропорту русскую женщину, пытавшуюся выйти из воздушной гавани через "зелёный" коридор.
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