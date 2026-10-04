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Мы соседи по планете

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20 лучших обложек альбомов русского рока

Так сложилось, что на красивые, стильные и изобретательные обложки русский рок всегда был скуп. В этой с трудом собранной подборке вы найдете два десятка лучших.

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