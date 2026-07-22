Рубио подтвердил стремление США к мирному завершению конфликта на Украине Глава Государственного департамента США Марко Рубио на встрече глав МИД стран-ч.
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Рубио подтвердил стремление США к мирному завершению конфликта на Украине Глава Государственного департамента США Марко Рубио на встрече глав МИД стран-ч.
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