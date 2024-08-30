В Швейцарии назвали последствия военного сотрудничества с ЕС и НАТО

Военное сотрудничество Швейцарии с Европейским союзом (ЕС) и НАТО будет взрывоопасным. Об этом заявил руководитель отдела глобальных и возникающих рисков Женевского центра политики безопасности Жан-Марк Рикли, передает Politico.
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