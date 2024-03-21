Скачет давление после 40: профессор Бахтияров назвал причины, почему так бывает у женщин

Если не следить регулярно за артериальным давлением, гипертонию легко не заметить. Она особо никак не проявляется и не мешает в жизни до поры до времени: человек привыкает к этому состоянию и перестает ощущать, что что-то с его сосудами не так.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии