Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Кухня 2026–2027: от компактной квартиры до просторного дома — планировки, тренды и подводные камни

Кухня 2026–2027: от компактной квартиры до просторного дома — планировки, тренды и подводные камни

Когда заходит речь о ремонте, именно кухня чаще всего становится точкой, где сходятся эмоции, бюджет и десятки технических ограничений.

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