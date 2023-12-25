Продажи Apple Vision Pro начнутся этой зимой, а за весь 2024 год будет реализовано 500 т...

Продажи Apple Vision Pro начнутся этой зимой, а за весь 2024 год будет реализовано 500 тыс. гарнитурИзвестный аналитик из TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) выпустил аналитическую заметку для инвесторов, посвящённую основным тенденциям наступающего 2024 года.
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