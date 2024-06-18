Forbes: силы ПВО РФ смогут сбить F-16 ВСУ практически в любой точке Украины

В случае получения Украиной истребителей F-16 основной проблемой при использовании этих самолетов станет угроза их поражения российскими силами ПВО, пишет Forbes со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского института вооруженных сил в Лондоне Джастина Бронка.