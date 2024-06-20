Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин всегда была ниже, чем у женщин. Но почему? Во всем виновата сперма: ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин «Мужчины живут меньше женщин» — это вовсе не миф или забавный мем из социальных сетей, а факт, подкрепленный десятками исследований.