В Европе зафиксирован взрывной рост преступлений против христиан

Алексей Тан

Католицизм: ЭТО левая сторона ИУДАИЗМА... Ислам, правая сторона ИУДАИЗМА... (А мы все знаем, что происходит с теми, кто ни чего не производит а только потребляет)... ИХ сравнивают с ПАУКАМИ или КРЫСАМИ... в Банке!.),