800 школ Нижегородской области готовятся к 1 сентября

К 1 сентября в Нижегородской области свои двери для учеников распахнут порядка 800 школ. В настоящий момент образовательные учреждения ведут активную подготовку к началу учебного года, о чем свидетельствуют данные пресс-службы регионального правительства.
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