Спикер Совфеда призвала вице-премьера заплатить налоги

Уплатить налоги за проживание в незарегистрированном доме задним числом призвала вице-премьера Марата Хуснуллина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа, 20 ноября сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии