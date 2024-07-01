Включение этой функции делает смартфон быстрее

Многие пользователи успели заметить, что работа мобильника со временем становится медленной. Замедление работы наиболее заметно на гаджетах недорогих с небольшими объемами оперативной и флеш-памяти, но имеет место на любых устройствах.
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