В ночь на 25 ноября новая серия ударов нанесена по объектам в Киеве, его окрестностях, а также в Сумской области В ночь на 25 ноября российские войска нанесли очередную серию ударов по Киеву.
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В ночь на 25 ноября новая серия ударов нанесена по объектам в Киеве, его окрестностях, а также в Сумской области В ночь на 25 ноября российские войска нанесли очередную серию ударов по Киеву.
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