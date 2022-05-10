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Российским СМИ могут запретить упоминать артистов, покинувших РФ

Российским СМИ могут запретить упоминать артистов, покинувших РФ

Таких артистов сенатор назвал антироссийскими людьми. фото: council.gov.ru Сенатор от Крыма Сергей Цеков обдумывает новый законопроект, который бы запретил СМИ упоминать имена артистов, покинувших Россию после начала военной операции на Украине.

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