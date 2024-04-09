Жители центра теряют по 40 минут в день из-за смены схемы движения

Жительница дома №34 по улице Октябрьской Екатерина обратилась в редакцию Сибкрай.ru с наболевшим для всех новосибирцев вопросом: когда местные власти перестанут ставить эксперименты на людях? Почему-то из-за изменения схемы движения выезд со двора и обратный путь превратились в сложный квест, а ГИБДД и местные власти переводят стрелки друг на друга.