Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    В статье всё прописано. Читайте внимательней.Выплаты и пособия...
  • лариса
    С одной стороны правильное решение,а с другой-...Если мама,например,россиянка  по рождению,всю жизнь жила на Родине,в...Выплаты и пособия...
  • Геннадий Бережнов
    Это уже настолько обыденно, что не вызывает эмоций. А посмотрев многие фильмы типа "Шеф" знаешь что творится в действ...В Новосибирске ин...

Жители центра теряют по 40 минут в день из-за смены схемы движения

Жители центра теряют по 40 минут в день из-за смены схемы движения

Жительница дома №34 по улице Октябрьской Екатерина обратилась в редакцию Сибкрай.ru с наболевшим для всех новосибирцев вопросом: когда местные власти перестанут ставить эксперименты на людях? Почему-то из-за изменения схемы движения выезд со двора и обратный путь превратились в сложный квест, а ГИБДД и местные власти переводят стрелки друг на друга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх