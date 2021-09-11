Мне страшно, что когда мои дети вырастут, они будут во всем обвинять меня

Всё о женщинахДети и семьяМне страшно, что когда мои дети вырастут, они будут во всем обвинять меняЗдравствуйте, Морена! Я часто вижу, что в Интернете, как и в реальной жизни, современные дети во всем винят родителей.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьразводной ключА как же конечно вас-вы же своих родителей ни во что не ставили-совками обзывали и страну ту грязью обливали а чем вы лучше.Виктор ЛевченкоНе было такого.разводной ключчего такого не было?Танюша МилаяВсе? Выговорилась ? А теперь встала,, оделась и пошла на вечеринку ) танцуйте , веселитесь до утра ) найдите свое хобби , займитесь своей личной жизнью . Оставьте в покое своих детей ,они уже выросли .Комментировать
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