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Спички - не игрушка

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ТОС-2 "Свинопёк" в работе

ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

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