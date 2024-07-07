Одесса готовится к русскому десанту.

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лина любимцева

Никакого десанта на Одессу не будет.... Я УЖЕ ПОТЕРЯЛА ВСЯКУЮ НАДЕЖДУ на то, что Одесса, Николаев, Херсон и Киев с Харьковом и Днепропетровском с Полтавой, станут городами в составе России!! А еще мне нужен Житомир и Винница. У меня там везде родственники живут. РУССКИЕ!! Спасать нужно русских от жЫдо-бандэровцев!!