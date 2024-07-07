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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Никакого десанта на Одессу не будет.... Я УЖЕ ПОТЕРЯЛА ВСЯКУЮ НАДЕЖДУ на  то, что Одесса, Николаев, Херсон и Киев с Х...Одесса готовится ...
  • Юрий Золотарев
    Евро-бандеро-фашистня медленно издыхает. Это - закономерно!Одесса готовится ...
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Одесса готовится к русскому десанту.

Одесса готовится к русскому десанту.

Украинские соцсети с ужасом пишут о нескончаемых ударах по портовой инфраструктуре Одесской области. Военные строители спешно возводят на пляжах дополнительные оборонительные сооружения, а спецслужбы ловят подпольщиков.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Одесса - Город-герой, это наш, русский город и он должен быть очищен от свиномовцев!
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2 час.
Юрий Золотарев
Евро-бандеро-фашистня медленно издыхает. Это - закономерно!
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54 мин.
лл
лина любимцева
Никакого десанта на Одессу не будет.... Я УЖЕ ПОТЕРЯЛА ВСЯКУЮ НАДЕЖДУ на  то, что Одесса, Николаев, Херсон и Киев с Харьковом и Днепропетровском с Полтавой, станут городами в составе России!!  А еще мне нужен Житомир и Винница. У меня там везде родственники живут. РУССКИЕ!! Спасать нужно русских от жЫдо-бандэровцев!!
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16 мин.

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