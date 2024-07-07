Украинские соцсети с ужасом пишут о нескончаемых ударах по портовой инфраструктуре Одесской области. Военные строители спешно возводят на пляжах дополнительные оборонительные сооружения, а спецслужбы ловят подпольщиков.
Одесса готовится к русскому десанту.
Комментарии
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Ваша Светлость
Одесса - Город-герой, это наш, русский город и он должен быть очищен от свиномовцев!
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2 час.
Юрий Золотарев
Евро-бандеро-фашистня медленно издыхает. Это - закономерно!
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54 мин.
лл
лина любимцева
Никакого десанта на Одессу не будет.... Я УЖЕ ПОТЕРЯЛА ВСЯКУЮ НАДЕЖДУ на то, что Одесса, Николаев, Херсон и Киев с Харьковом и Днепропетровском с Полтавой, станут городами в составе России!! А еще мне нужен Житомир и Винница. У меня там везде родственники живут. РУССКИЕ!! Спасать нужно русских от жЫдо-бандэровцев!!
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16 мин.
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