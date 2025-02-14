Румыния вызвала российского поверенного из-за дронов-нарушителей

МИД Румынии вызвал Временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного пространства двумя беспилотниками вызвал МИД Румынии, сообщает 14 февраля пресс-служба румынского ведомства.
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