Неймар и Доннарумма едва не подрались в раздевалке после игры с «Реалом». Они упрекали друг друга в ошибках

У Неймара и Джанлуиджи Доннаруммы произошел конфликт в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Реала». Французский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче со счетом 1:3.

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