Русская весна
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Русская весна

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Бербок вновь опозорилась, споря с Лавровым

Бербок вновь опозорилась, споря с Лавровым

Глава МИД Германии Анналена Бербок решила на Совете глав МИД стран ОБСЕ раскритиковать позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине, но при этом почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения Европы.

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Комментарии
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