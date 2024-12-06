Глава МИД Германии Анналена Бербок решила на Совете глав МИД стран ОБСЕ раскритиковать позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине, но при этом почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения Европы.
Бербок вновь опозорилась, споря с Лавровым
Комментарии
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Bogdan Stupin
Супруг вполне достоин немецкой награды. Что-нибудь вроде Железного креста времен Адольфа Алоизовича Шикльгрубера. Ибо 17 лет совместной жизни с дамой, сочетающей уникальное самомнение с неподражаемой глупостью - это вам не кот наплакал...
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11 час.
Гарий Щерба
ИДИОТКА ....!!!
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s
sorsw
Она уверена в себе...
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