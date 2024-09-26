Сенатор Пушков объяснил, почему Запад не разрешает Украине бить вглубь России

Западные страны серьезно относятся к предупреждениям Москвы об ответе Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью изданию «Парламентская газета» 26 сентября объяснил, какие факторы удерживают Запад от разрешения Украине бить дальнобойными ракетами по России.