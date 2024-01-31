90 процентов российских либералов-заукраинцев - прямые потомки статусных большевиков и отпрыски династий советской номенклатуры

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Интересный факт.  Константин Боровой - сын писателя, секретаря Ассоциации пролетарских писателей Натана Ефимовича Борового, и главного особиста Железнодорожного райкома партии, сотрудницы КГБ СССР Елены Константиновны Боровой.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А в ед.рос. и кремле что с Луны свалились?
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9 час.
Василий А Местергази
Одним словом, иуда на иуде и не в одном колене!
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6 час.
epobedimski
Просто в то время они имели все а в теперешнее не получается,вот и злобятся!
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5 час.

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