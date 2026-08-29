Довольно точная навигация без GPS: Q-CTRL испытала автономную квантовую навигацию на основе гравитации Земли

Автономный прибор сопоставляет реальные данные с гравитационными картами Австралийская компания Q-CTRL провела в Коралловом море испытания квантовой навигационной системы GravNav, способной определять местоположение судна без GPS и других спутниковых сигналов.
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