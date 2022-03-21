Ошибка Байдена обернется "значительной потерей" для США - WSJ

Сегодня Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры о начале торговли нефтью за юань вместо доллара. Пренебрежительное отношение американского лидера Джо Байдена к своему стратегическому союзнику может обернуться для США "значительной потерей".
Сегодня Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры о начале торговли нефтью за юань вместо доллара. Пренебрежительное отношение американского лидера Джо Байдена к своему стратегическому союзнику может обернуться для США "значительной потерей".
Свежие комментарии